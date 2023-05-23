Боррель подверг критике связи Сербии с Россией на фоне ее вступления в ЕС

Сербия должна просмотреть свои связи с Россией и согласовать свою внешнюю политику с политикой Европейского Союза.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую правду .

По его словам, поддержка связей Сербии с РФ несовместима с ее процессом вступления в ЕС.

"Это также оказывает разрушительный эффект для их собственных национальных интересов", - добавил он.