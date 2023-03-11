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Боррель: РФ на G20 не вдалось заперечити факт своєї агресії проти України

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росії на G20 не вдалося заперечити своєї агресії проти України. Свобода кожної країни висловлювати свою думку не означає, що всі точки зору однаково прийнятні, у тому числі які засновані на брехні, в яких Росія є непереможною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Саме Росія завадила індійському головуванню підготувати спільне комюніке, оскільки заблокувала за підтримки Китаю будь-яку згадку про війну в Україні", - йдеться у заяві.

Боррель зазначив, що саме Росія напала на Україну, а не навпаки.

"Безумовно, якби Росія не напала на одну з головних житниць світу, ситуація була б кращою, адже одна Україна годує понад 400 мільйонів людей", - додав Боррель.

За його словами, саме РФ навмисно уповільнює експорт та підвищує ціни через високі витрати на очікування. Тому він вважає, що Росії під час зустрічі G20 у Нью-Делі не вдалося заперечити або виправдати свою агресивну війну.

Нагадаємо, що міністри закордонних справ G20 на саміті погодили підсумкове комюніке без позиції щодо України. Цьому завадили претензії з боку Росії та Китаю.

Варто нагадати, що раніше міністри фінансів країн G20 також не змогли досягти консенсусу щодо питання війни РФ проти України через позицію Китаю.

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G20Російська ФедераціяЖозеп БоррельВійна в Україні