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Боррель: РФ на G20 не удалось отрицать факт своей агрессии против Украины

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

России на G20 не удалось отрицать свою агрессию против Украины. Свобода каждой страны выражать свое мнение не означает, что все точки зрения одинаково приемлемы, в том числе основанные на лжи, в которых Россия непобедима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Именно Россия помешала индийскому председательству подготовить совместное коммюнике, поскольку заблокировала при поддержке Китая любое упоминание о войне в Украине", - говорится в заявлении.

Боррель отметил, что именно Россия напала на Украину, а не наоборот.

"Безусловно, если бы Россия не напала на одну из главных житниц мира, ситуация была бы лучше, ведь одна Украина кормит более 400 миллионов человек", - добавил Боррель.

По его словам, именно РФ намеренно замедляет экспорт и повышает цены из-за высоких затрат на ожидания. Поэтому он считает, что России во время встречи G20 в Нью-Дели не удалось отрицать или оправдать свою агрессивную войну.

Напомним, что министры иностранных дел G20 на саммите согласовали итоговое коммюнике без позиции в отношении Украины. Этому помешали претензии со стороны России и Китая.

Следует напомнить, что ранее министры финансов стран G20 также не смогли достичь консенсуса по вопросу войны РФ против Украины из-за позиции Китая.

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