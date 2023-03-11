Боррель: РФ на G20 не удалось отрицать факт своей агрессии против Украины

"Именно Россия помешала индийскому председательству подготовить совместное коммюнике, поскольку заблокировала при поддержке Китая любое упоминание о войне в Украине", - говорится в заявлении.

Боррель отметил, что именно Россия напала на Украину, а не наоборот.

"Безусловно, если бы Россия не напала на одну из главных житниц мира, ситуация была бы лучше, ведь одна Украина кормит более 400 миллионов человек", - добавил Боррель.

По его словам, именно РФ намеренно замедляет экспорт и повышает цены из-за высоких затрат на ожидания. Поэтому он считает, что России во время встречи G20 в Нью-Дели не удалось отрицать или оправдать свою агрессивную войну.