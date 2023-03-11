Боррель: РФ на G20 не вдалось заперечити факт своєї агресії проти України
Росії на G20 не вдалося заперечити своєї агресії проти України. Свобода кожної країни висловлювати свою думку не означає, що всі точки зору однаково прийнятні, у тому числі які засновані на брехні, в яких Росія є непереможною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.
"Саме Росія завадила індійському головуванню підготувати спільне комюніке, оскільки заблокувала за підтримки Китаю будь-яку згадку про війну в Україні", - йдеться у заяві.
Боррель зазначив, що саме Росія напала на Україну, а не навпаки.
"Безумовно, якби Росія не напала на одну з головних житниць світу, ситуація була б кращою, адже одна Україна годує понад 400 мільйонів людей", - додав Боррель.
За його словами, саме РФ навмисно уповільнює експорт та підвищує ціни через високі витрати на очікування. Тому він вважає, що Росії під час зустрічі G20 у Нью-Делі не вдалося заперечити або виправдати свою агресивну війну.
Нагадаємо, що міністри закордонних справ G20 на саміті погодили підсумкове комюніке без позиції щодо України. Цьому завадили претензії з боку Росії та Китаю.
Варто нагадати, що раніше міністри фінансів країн G20 також не змогли досягти консенсусу щодо питання війни РФ проти України через позицію Китаю.
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