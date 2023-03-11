Боррель: РФ на G20 не вдалось заперечити факт своєї агресії проти України

Росії на G20 не вдалося заперечити своєї агресії проти України. Свобода кожної країни висловлювати свою думку не означає, що всі точки зору однаково прийнятні, у тому числі які засновані на брехні, в яких Росія є непереможною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Саме Росія завадила індійському головуванню підготувати спільне комюніке, оскільки заблокувала за підтримки Китаю будь-яку згадку про війну в Україні", - йдеться у заяві.

Боррель зазначив, що саме Росія напала на Україну, а не навпаки.

"Безумовно, якби Росія не напала на одну з головних житниць світу, ситуація була б кращою, адже одна Україна годує понад 400 мільйонів людей", - додав Боррель.

За його словами, саме РФ навмисно уповільнює експорт та підвищує ціни через високі витрати на очікування. Тому він вважає, що Росії під час зустрічі G20 у Нью-Делі не вдалося заперечити або виправдати свою агресивну війну.