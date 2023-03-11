Боррель: РФ на G20 не удалось отрицать факт своей агрессии против Украины
России на G20 не удалось отрицать свою агрессию против Украины. Свобода каждой страны выражать свое мнение не означает, что все точки зрения одинаково приемлемы, в том числе основанные на лжи, в которых Россия непобедима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Именно Россия помешала индийскому председательству подготовить совместное коммюнике, поскольку заблокировала при поддержке Китая любое упоминание о войне в Украине", - говорится в заявлении.
Боррель отметил, что именно Россия напала на Украину, а не наоборот.
"Безусловно, если бы Россия не напала на одну из главных житниц мира, ситуация была бы лучше, ведь одна Украина кормит более 400 миллионов человек", - добавил Боррель.
По его словам, именно РФ намеренно замедляет экспорт и повышает цены из-за высоких затрат на ожидания. Поэтому он считает, что России во время встречи G20 в Нью-Дели не удалось отрицать или оправдать свою агрессивную войну.
Напомним, что министры иностранных дел G20 на саммите согласовали итоговое коммюнике без позиции в отношении Украины. Этому помешали претензии со стороны России и Китая.
Следует напомнить, что ранее министры финансов стран G20 также не смогли достичь консенсуса по вопросу войны РФ против Украины из-за позиции Китая.
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