Боррель про ракетну атаку РФ по центру Чернігова: боягузливий удар по мирних жителях

"Рішуче засуджую черговий боягузливий і навмисний російський удар по Чернігову, спрямований на університет і театр, внаслідок чого загинуло щонайменше сім мирних жителів, у тому числі діти, і ще багато зазнали поранень", - заявив він.

Боррель додав, що сьогодні ЄС - як завжди - стоїть разом з Україною.

Ракетний удар по центру Чернігова

19 серпня під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали потужні вибухи. Місцева влада підтвердила, що окупанти ракетою "Іскандер" вдарили по центру міста. У момент атаки там перебувало багато людей.

Внаслідок атаки пошкоджений драматичний театр, площа, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади. Постраждали 148 людей, серед них семеро загиблих.

У момент удару у драмтеатрі проходила виставка дронів, яку анонсували заздалегідь. Організатори заявляють, що погодили проведення заходу з владою.

Всі деталі цинічної атаки росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.