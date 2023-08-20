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Боррель о ракетной атаке РФ по центру Чернигова: трусливый удар по мирным жителям

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Борель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель осудил вчерашний российский удар по центру Чернигова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Решительно осуждаю очередной трусливый и преднамеренный российский удар по Чернигову, направленный на университет и театр, в результате чего погибло по меньшей мере семь мирных жителей, в том числе дети, и еще многие получили ранения", - заявил он.

Боррель добавил, что сегодня ЕС - как всегда - стоит вместе с Украиной.

Ракетный удар по центру Чернигова

19 августа во время воздушной тревоги в Чернигове раздались мощные взрывы. Местные власти подтвердили, что оккупанты ракетой "Искандер" ударили по центру города. В момент атаки там находилось много людей.

В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОГА, магазины и другие общественные заведения. Пострадали 148 человек, среди них семеро погибших.

В момент удара в драмтеатре проходила выставка дронов, которую анонсировали заранее. Организаторы заявляют, что согласовали проведение мероприятия с властями.

Все детали циничной атаки россиян – читайте в материале РБК-Украина.

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