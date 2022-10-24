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Боррель провів переговори з Кулебою на тлі фейків росіян про "брудну бомбу"

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель та глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Сторони обговорили нові неправдиві звинувачення України з боку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Борреля у Twitter.

"Прибувши до Уругваю, я провів телефонну розмову з Дмитром Кулебою з приводу останніх неправдивих звинувачень Росії. Вітаємо рішення України запросити відправку експертної місії МАГАТЕ. Підтримка України від ЄС не слабшає, у тому числі у протидії дезінформації", - написав Боррель за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу у розмові зі своїми колегами з країн НАТО попередив про нібито підготовку Україною провокацій з "брудною бомбою".

Після цього радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав небезпечною та абсурдною брехню Росії про "брудну бомбу".

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