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Боррель провел переговоры с Кулебой на фоне фейков россиян о "грязной бомбе"

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Стороны обсудили новые ложные обвинения Украины со стороны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Борреля в Twitter.

"Прибыв в Уругвай, я провел телефонный разговор с Дмитрием Кулебой по поводу последних ложных обвинений России. Приветствуем решение Украины запросить отправку экспертной миссии МАГАТЭ. Поддержка Украины от ЕС не ослабевает, в том числе в противодействии дезинформации", - написал Боррель по итогам переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре со своими коллегами из стран НАТО предупредил о якобы подготовке Украиной провокаций с "грязной бомбой".

После этого советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал опасной и абсурдной ложь России о "грязной бомбе".

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