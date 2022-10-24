Боррель провел переговоры с Кулебой на фоне фейков россиян о "грязной бомбе"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Стороны обсудили новые ложные обвинения Украины со стороны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Борреля в Twitter .

"Прибыв в Уругвай, я провел телефонный разговор с Дмитрием Кулебой по поводу последних ложных обвинений России. Приветствуем решение Украины запросить отправку экспертной миссии МАГАТЭ. Поддержка Украины от ЕС не ослабевает, в том числе в противодействии дезинформации", - написал Боррель по итогам переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре со своими коллегами из стран НАТО предупредил о якобы подготовке Украиной провокаций с "грязной бомбой".

После этого советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал опасной и абсурдной ложь России о "грязной бомбе".

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