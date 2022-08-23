Боррель призвал Турцию использовать свое влияние на РФ, чтобы остановить войну

Отмечается, что глава европейской дипломатии провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Я подчеркнул роль Турции в обеспечении сделки ООН по экспорту украинского зерна и смягчении последствий российской агрессии против Украины. Обсудил влияние санкций ЕС и выразил надежду, что Турция сможет использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить бессмысленную войну", - написал он.

Напомним, президент Эрдоган назвал организацию встречи Зеленского и Путина целью Анкары.

Ранее президент Турции провел переговоры с Зеленским, в ходе которых предложил ему организовать встречу с Путиным.

После этого Зеленский заявил, что диалог с РФ возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с нашей территории.

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