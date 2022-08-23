Боррель закликав Туреччину використовувати свій вплив на РФ, щоб зупинити війну

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель закликав Туреччину використовувати свій вплив на Росію з метою припинити війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Борреля.
Зазначається, що глава європейської дипломатії провів телефонні переговори з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.
"Я підкреслив роль Туреччини в забезпеченні угоди ООН з експорту українського зерна і пом'якшення наслідків російської агресії проти України. Обговорив вплив санкцій ЄС і висловив надію, що Туреччина зможе використовувати свій вплив на Росію, щоб зупинити безглузду війну", - написав він.
Нагадаємо, президент Ердоган назвав організацію зустрічі Зеленського і Путіна метою Анкари.
Раніше президент Туреччини провів переговори із Зеленським, в ході яких запропонував йому організувати зустріч з Путіним.
Після цього Зеленський заявив, що діалог з РФ можливий тільки в разі повного виведення окупаційних військ з нашої території.
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