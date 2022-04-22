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Боррель призвал немедленно создать гуманитарные коридоры из "Азовстали" в Мариуполе

Жозеп Боррель (Виталий Носачев)
Автор: Татьяна Самарук

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал создать гуманитарные коридоры из "Азовстали" в Мариуполе в другие части Украины с гарантиями прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на European Union.

гарантиями прекращения огня

Ранее Боррель заявлял, что Путина могут осудить за военные преступления.

Также он сообщал, что ЕС ускорит предоставление необходимой поддержки Украине.

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