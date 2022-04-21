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Путина могут осудить за военные преступления, - Боррель

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Брюссель, Четверг 21 апреля 2022 02:48
Путина могут осудить за военные преступления, - Боррель Жозеп Боррель (Фото: euobserver.com)
Автор: Константин Широкун

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что президента РФ Владимира Путина в будущем могут судить за военные преступления. Но он также считает, что сегодня это не первоочередная задача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Владимир Путин не стремится к переговорам, а хочет лишь продолжения войны. Он также отметил, что ЕС необходимо диверсифицировать закупки нефти и газа, и искать альтернативы российским энергоносителям.

Боррель добавил, что в будущем Владимира Путина могут осудить за военные преступления, но пока это война за существование Украины и поддерживать надо именно украинцев, а не заниматься Путиным.

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