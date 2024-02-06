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Боррель приїхав до Києва: перші деталі візиту

Фото: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель сьогодні, 6 лютого приїхав до Києва. Раніше він анонсував свій візит.

Що відомо про візит Борреля - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Боррель в Києві: що відомо 

"Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель прибув цього вівторка до столиці України - Києва", - написало ABC News.

Зазначено, що дипломат під час візиту підтвердить довгострокову військову підтримку України з боку міжнародної спільноти.

Окрім Боррелля до української столиці прибув і його спеціальний радник, дипломат Закі Лайді. Візит він підтвердив фотографією у мережі.

Фото: спеціальний радник Борреля теж у Києві (twitter.com/ZakiLaidi)

Анонсований візит

Зазначимо, що перед поїздкою до України глава європейської дипломатії зупинявся в Польщі, де обговорив "всі форми підтримки" Києва. Про це він розповів на спільній з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. 

Йдеться, зокрема, про військову, фінансову, відновлювальну, а також заходи проти РФ та використання її заморожених активів.

Окрім цього Боррель нагадав, що ЄС має і надалі підтримувати Україну всіма можливими засобами, зокрема шляхом подальшого нарощування постачання боєприпасів.

Зокрема, він висловив думку, що припинення постачання Європейським Союзом озброєння іншим країнам є найефективнішим способом збільшити постачання боєприпасів Києву.

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