Боррель приїхав до Києва: перші деталі візиту

Боррель в Києві: що відомо

"Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель прибув цього вівторка до столиці України - Києва", - написало ABC News.

Зазначено, що дипломат під час візиту підтвердить довгострокову військову підтримку України з боку міжнародної спільноти.

Окрім Боррелля до української столиці прибув і його спеціальний радник, дипломат Закі Лайді. Візит він підтвердив фотографією у мережі.

Фото: спеціальний радник Борреля теж у Києві (twitter.com/ZakiLaidi)

Анонсований візит

Зазначимо, що перед поїздкою до України глава європейської дипломатії зупинявся в Польщі, де обговорив "всі форми підтримки" Києва. Про це він розповів на спільній з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Йдеться, зокрема, про військову, фінансову, відновлювальну, а також заходи проти РФ та використання її заморожених активів.

Окрім цього Боррель нагадав, що ЄС має і надалі підтримувати Україну всіма можливими засобами, зокрема шляхом подальшого нарощування постачання боєприпасів.

Зокрема, він висловив думку, що припинення постачання Європейським Союзом озброєння іншим країнам є найефективнішим способом збільшити постачання боєприпасів Києву.

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