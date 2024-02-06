Боррель приехал в Киев: первые детали визита

Боррель в Киеве: что известно

"Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель прибыл в этот вторник в столицу Украины - Киев", - написало ABC News.

Отмечено, что дипломат во время визита подтвердит долгосрочную военную поддержку Украины со стороны международного сообщества.

Кроме Боррелля в украинскую столицу прибыл и его специальный советник, дипломат Заки Лайди. Визит он подтвердил фотографией в сети.

Фото: специальный советник Борреля тоже в Киеве (twitter.com/ZakiLaidi)

Анонсированный визит

Отметим, что перед поездкой в Украину глава европейской дипломатии останавливался в Польше, где обсудил "все формы поддержки" Киева. Об этом он рассказал на совместном с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Речь идет, в частности, о военной, финансовой, восстановительной, а также мерах против РФ и использовании ее замороженных активов.

Кроме этого Боррель напомнил, что ЕС должен и дальше поддерживать Украину всеми возможными средствами, в частности путем дальнейшего наращивания поставок боеприпасов.

В частности, он выразил мнение, что прекращение снабжения Европейским Союзом вооружения другим странам является самым эффективным способом увеличить поставки боеприпасов Киеву.

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