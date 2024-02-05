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Боррель анонсував свій візит в Україну

Понеділок 05 лютого 2024 18:15
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Боррель анонсував свій візит в Україну Фото: Жозеп Боррель, високопоставлений дипломат ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що відправиться з візитом до України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив на пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Як розповів Боррель, зараз він "перебуває на шляху до Києва", однак він не уточнив подробиць того коли саме буде в Україні. Ймовірно, дипломат прибуде до Києва уже у вівторок, 6 лютого.

Окрім цього Боррель нагадав, що ЄС має і надалі підтримувати Україну всіма можливими засобами, зокрема шляхом подальшого нарощування постачання боєприпасів.

13-й пакет санкцій

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Євросоюз розпочав підготовку 13-го пакету антиросійських санкцій. Такий пакет планують затвердити до другої річниці повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Згідно з інформацією Reuters, пакет санкцій не міститиме нових обмежень на імпорт російських товарів.

При цьому Єврокомісія лише розпочинає обговорення обмежень, які увійдуть до пакету.

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Жозеп Боррель Війна Росії проти України
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