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Боррель пригласил Блинкена в Брюссель. Планируют обсудить Украину

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Брюссель, Среда 19 января 2022 19:26
Боррель пригласил Блинкена в Брюссель. Планируют обсудить Украину Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригласил госсекретаря США Энтони Блинкена на заседание министров иностранных дел ЕС, которое пройдет 24 января в Брюсселе. Планируется обсуждение ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Борреля.

"Я пригласил госсекретаря Блинкена присоединиться к обсуждениям Совета ЕС по России и Украине в понедельник", - написал европейский дипломат.

Он добавил, что ждет продолжения участия США в текущих международных дипломатических усилиях и трансатлантической координации.

"ЕС и США вместе противостоят вызовам безопасности в Европе", - подчеркнул Боррель.

Напомним, 19 января Блинкен посетил Украину, где провел встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Подробности визита госсекретаря США - в материале РБК-Украина.

Отметим, после визита в Украину и Германию Блинкен 21 января проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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