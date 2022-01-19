Боррель пригласил Блинкена в Брюссель. Планируют обсудить Украину
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригласил госсекретаря США Энтони Блинкена на заседание министров иностранных дел ЕС, которое пройдет 24 января в Брюсселе. Планируется обсуждение ситуации вокруг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Борреля.
"Я пригласил госсекретаря Блинкена присоединиться к обсуждениям Совета ЕС по России и Украине в понедельник", - написал европейский дипломат.
Он добавил, что ждет продолжения участия США в текущих международных дипломатических усилиях и трансатлантической координации.
"ЕС и США вместе противостоят вызовам безопасности в Европе", - подчеркнул Боррель.
Напомним, 19 января Блинкен посетил Украину, где провел встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Подробности визита госсекретаря США - в материале РБК-Украина.
Отметим, после визита в Украину и Германию Блинкен 21 января проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.