Боррель пояснив, як західні санкції впливають на Росію

Він підкреслив, що з початку вторгнення в Україну ЄС запровадив уже 11 пакетів санкцій проти Росії. Окрім цього, Євросоюз наклав заборону на поїздки та заморозив активи понад 1500 осіб і майже 250 організацій з Росії.

"Щоб зупинити війну, нам потрібно триматися курсу", - заявив Боррель.

За його словами, російська економіка скоротилася минулого року на 2,1%. Зокрема, виробництво автомобілів скоротилося на 48% порівняно з аналогічним періодом минулого року, іншого транспортного обладнання - на 13%, виробництво комп’ютерів, електроніки та оптики - на 8%.

До того ж, роздрібна торгівля в РФ впала на 10%, а оптова - на 17%.

Боррель зазначив, що порівняно з 2021 роком, у 2022 році вже було припинено 58% загального імпорту ЄС із Росії: імпорт енергетичних товарів скоротився майже на 60%, зокрема відчутно впали залізо, сталь, дорогоцінні метали та деревина. Для першого кварталу 2023 року цей показник становить понад 75%, тоді як імпорт енергетичних товарів знизився на 80%.

Загальний експорт товарів ЄС, за словами головного дипломата ЄС, був на 52% нижчим за середньорічний показник до початку вторгнення у 2022 році. Водночас експорт європейських товарів подвійного призначення та передових технологій, необхідних Росії для виробництва зброї для війни проти України, впав на 78% у 2022 році порівняно із 2019-2021 роками.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), загальні прибутки Росії від продажу нафти впали на 27% порівняно з минулим роком.

Санкції ЄС проти Росії

ЄС запроваджує санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України з 2014 року, коли Кремль окупував Крим і частини Луганської та Донецької областей.

Обмежувальні заходи значно розширили після того, як 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Санкції включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.

Нещодавно Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони будуть діяти ще щонайменше шість місяців.

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