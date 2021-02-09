Боррель: политический диалог с Россией зашел в тупик

Политический диалог Европейского союза с Россией зашел в тупик. Это произошло в 2014 году с началом агрессии в Украине и продолжается до сих пор.

Об этом с трибуны Европейского парламента заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, на сегодня Евросоюз стоит на перекрестке отношений с Россией и должен принять решение века - двигаться к сотрудничеству или к поляризации отношений. Он считает, что нужно избежать долгосрочной конфронтации с Москвой и поддержать гражданское общество России. "Политический диалог зашел в тупик с 2014 года с начала конфликта в Украине", - отметил Боррель.