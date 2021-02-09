Боррель: політичний діалог з Росією зайшов у глухий кут

Політичний діалог Європейського союзу з Росією зайшов у глухий кут. Це сталося в 2014 році з початком агресії в Україні та продовжується досі.
Про це з трибуни Європейського парламенту заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.
За його словами, на сьогодні Євросоюз стоїть на перехресті відносин з Росією і має прийняти рішення століття - рухатися до співпраці або до поляризації відносин. Він вважає, що треба уникнути довгострокової конфронтації з Москвою і підтримати громадянське суспільство Росії.
"Політичний діалог зайшов у глухий кут з 2014 року з початку конфлікту в Україні", - зазначив Боррель.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 80 депутатів Європейського парламенту підписали лист з вимогою відправити Борреля у відставку. Вони назвали його візит до Російської Федерації провалом європейської дипломатії.
Після поїздки він зазначив, що Росія не зацікавлена в поліпшенні відносин з ЄС, але це не стало несподіванкою.
"Агресивно організована прес-конференція і вислання трьох дипломатів під час візиту говорять про те, що Росія не хоче скористатися можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС", - зазначив Боррель.