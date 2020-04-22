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Боррель планирует впервые посетить Украину после карантина

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 22:44
Боррель планирует впервые посетить Украину после карантина
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com european_parliament)

Визит Жозеп Борреля до Украины не состоялся из-за закрытия границ

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель осуществит свой первый зарубежный визит после открытия границ Украины. Об этом он заявил во время брифинга, передает РБК-Украина.

При этом он добавил, что его визит в Украину не состоялся из-за закрытия границ.

"Так я могу подтвердить, что это мой первый визит, который состоится до Украины, после отмены карантина, поскольку подготовка моей поездки в эту страну была прервана в результате закрытия границ", - заявил Боррель.

Он также добавил, что ЕС будет продолжать активно помогать Украине в условиях пандемии коронавируса.

"Мы будем продолжать оказывать активную помощь Украине в нынешних сложных условиях, однако мы ожидаем от президента Зеленского продолжение усилий по проведению реформ. Мы также подтвердили свою поддержку территориальной целостности Украины", - отметил он.

Напомним, Жозеп Боррель отреагировал с критикой на реакцию США относительно коронавирус, которая привела к серьезным последствиям в Соединенных Штатах. Он отметил, власти США не была готова реагировать на распространение пандемии коронавирус, что проявляет их слабость. По его словам, именно поэтому в стране такие последствия от болезни.

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