Боррель планує вперше відвідати Україну після карантину

Фото: Жозеп Боррель (flickr.com european_parliament)

Візит Жозепа Борреля до України не відбувся через закриття кордонів

Глава зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель здійснить свій перший закордонний візит після відкриття кордонів до України. Про це він заявив під час брифінгу, передає РБК-Україна.

При цьому він додав, що його візит до України не відбувся через закриття кордонів.

"Так я можу підтвердити, що це мій перший візит, який відбудеться до України, після скасування карантину, оскільки підготовка моєї поїздки в цю країну була перервана в результаті закриття кордонів", - заявив Боррель.

Він також додав, що ЄС буде продовжувати активно допомагати Україні в умовах пандемії коронавірусу.

"Ми будемо продовжувати надавати активну допомогу Україні в нинішніх складних умовах, однак ми очікуємо від президента Зеленського продовження зусиль з проведення реформ. Ми також підтвердили свою підтримку територіальної цілісності України", - зазначив він.

Нагадаємо, Жозеп Боррель відреагував з критикою на реакцію США стосовно коронавірусу, яка призвела до серйозних наслідків в Сполучених Штатах. Він зазначив, влада США не була готова реагувати на поширення пандемії коронавірусу, що проявляє їхню слабкість. За його словами, саме через це в країні такі наслідки від хвороби.