Боррель після удару по Україні пояснив, чому важливо зняти обмеження Заходу для ЗСУ

Країнам Заходу необхідно зняти обмеження на використання переданої Україні зброї. Це дозволило б захистити мирних українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля у Twitter.
Він нагадав, що Росія відновила масовані обстріли України. Сьогоднішня атака була спрямована на цивільну інфраструктуру, у тому числі гідроелектростанцію, та призвела до жертв.
"Україні терміново потрібна протиповітряна оборона", - наголосив Боррель.
За словами голови дипломатії ЄС, це питання він обговорить на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та главами МЗС країн-членів блоку у четвер, 29 серпня.
"Я знову заявляю, що зняття обмежень на використання озброєння проти російських військових, залучених до агресії проти України, відповідно до міжнародного права, зміцнить українську самооборону, збереже життя людей та зменшить руйнування в Україні", - зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, Україна перебувала під масованим обстрілом росіян. Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.
Зокрема, у низці регіонів були проблеми з електропостачанням. Це стосувалося й Києва. За інформацією КМВА, протиповітряна оборона збила близько 20 дронів, які летіли у бік столиці.
За інформацією Повітряних сил, всього ворог запустив 127 ракет і 109 ударних дронів. З них українські захисники знищили 102 ракети та 99 ударних безпілотників.
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