Боррель після удару по Україні пояснив, чому важливо зняти обмеження Заходу для ЗСУ

Він нагадав, що Росія відновила масовані обстріли України. Сьогоднішня атака була спрямована на цивільну інфраструктуру, у тому числі гідроелектростанцію, та призвела до жертв.

"Україні терміново потрібна протиповітряна оборона", - наголосив Боррель.

За словами голови дипломатії ЄС, це питання він обговорить на зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та главами МЗС країн-членів блоку у четвер, 29 серпня.

"Я знову заявляю, що зняття обмежень на використання озброєння проти російських військових, залучених до агресії проти України, відповідно до міжнародного права, зміцнить українську самооборону, збереже життя людей та зменшить руйнування в Україні", - зазначив він.