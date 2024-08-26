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Боррель после удара по Украине объяснил, почему важно снять ограничения Запада для ВСУ

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Странам Запада необходимо снять ограничения на использование переданного Украине оружия. Это позволило бы защитить мирных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Twitter.

Он напомнил, что Россия возобновила массированные обстрелы Украины. Сегодняшняя атака была направлена на гражданскую инфраструктуру, в том числе гидроэлектростанцию, и привела к жертвам. 

"Украине срочно нужна противовоздушная оборона", - отметил Боррель. 

По словам главы дипломатии ЕС, этот вопрос он обсудит на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главами МИД стран-членов блока в четверг, 29 августа. 

"Я вновь заявляю, что снятие ограничений на использование вооружения против российских военных, вовлеченных в агрессию против Украины, в соответствии с международным правом, укрепит украинскую самооборону, сохранит жизни людей и уменьшит разрушения в Украине", - отметил он. 

 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 26 августа, Украина находилась под массированным обстрелом россиян. В результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, в ряде регионов были проблемы с электроснабжением. Это касалось и Киева. По информации КГВА, противовоздушная оборона сбила около 20 дронов, которые летели в сторону столицы.

По информации Воздушных сил, всего враг запустил 127 ракет и 109 ударных дронов. Из них украинские защитники уничтожили 102 ракеты и 99 ударных беспилотников.

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