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Боррель підтвердив надання Україні пакету військової допомоги на 500 млн євро

Фото: голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Борель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз ухвалив рішення про надання Україні чергового пакету військової допомоги в 500 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Бореля.

Рада міністрів Європейського союзу із закордонних справ дійшла згоди щодо надання Україні чергового траншу військової допомоги. Мова йде про 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру.

Було ухвалено рішення про виділення 45 мільйонів євро для Допоміжної військової місії ЄС для України. Ці кошти витратять на підготовку українських військових у Польщі.

"Загальний обсяг військової допомоги з початку війни досяг 3,6 млрд євро, а сумарний обсяг усіх видів допомоги - 49 млрд євро", - заявив Боррель.

Як повідомлялося раніше, Угорщина заблокувала сьомий транш допомоги ЄС на озброєння для України у розмірі 500 млн доларів.

Пізніше, Угорщина прийняла рішення не блокувати наступний транш військової допомоги Європейського Союзу для України на 500 млн доларів.

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