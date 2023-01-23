Боррель подтвердил предоставление Украине пакета военной помощи на 500 млн евро

Европейский союз принял решение о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в 500 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Бореля.

Совет министров Европейского союза по иностранным делам пришел к соглашению о предоставлении Украине очередного транша военной помощи. Речь идет о 500 миллионах евро из Европейского фонда мира.

Было принято решение о выделении 45 миллионов евро для вспомогательной военной миссии ЕС для Украины. Эти средства потратят на подготовку украинских военных в Польше.

"Общий объем военной помощи с начала войны достиг 3,6 млрд евро, а суммарный объем всех видов помощи - 49 млрд евро", - заявил Боррель.