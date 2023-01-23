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Боррель подтвердил предоставление Украине пакета военной помощи на 500 млн евро

Фото: глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Борель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз принял решение о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в 500 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Бореля.

Совет министров Европейского союза по иностранным делам пришел к соглашению о предоставлении Украине очередного транша военной помощи. Речь идет о 500 миллионах евро из Европейского фонда мира.

Было принято решение о выделении 45 миллионов евро для вспомогательной военной миссии ЕС для Украины. Эти средства потратят на подготовку украинских военных в Польше.

"Общий объем военной помощи с начала войны достиг 3,6 млрд евро, а суммарный объем всех видов помощи - 49 млрд евро", - заявил Боррель.

Как сообщалось ранее, Венгрия заблокировала седьмой транш помощи ЕС на вооружение для Украины в размере 500 млн долларов.

Позже Венгрия приняла решение не блокировать следующий транш военной помощи Европейского Союза для Украины на 500 млн долларов.

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