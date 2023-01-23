Боррель подтвердил предоставление Украине пакета военной помощи на 500 млн евро

Европейский союз принял решение о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в 500 миллионов евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Бореля.
Совет министров Европейского союза по иностранным делам пришел к соглашению о предоставлении Украине очередного транша военной помощи. Речь идет о 500 миллионах евро из Европейского фонда мира.
Было принято решение о выделении 45 миллионов евро для вспомогательной военной миссии ЕС для Украины. Эти средства потратят на подготовку украинских военных в Польше.
"Общий объем военной помощи с начала войны достиг 3,6 млрд евро, а суммарный объем всех видов помощи - 49 млрд евро", - заявил Боррель.
Как сообщалось ранее, Венгрия заблокировала седьмой транш помощи ЕС на вооружение для Украины в размере 500 млн долларов.
Позже Венгрия приняла решение не блокировать следующий транш военной помощи Европейского Союза для Украины на 500 млн долларов.
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