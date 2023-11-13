Боррель про підсумки засідання Ради ЄС: Україна - головний пріоритет і втоми не буде

Україна залишатиметься головним пріоритетом Європейського союзу. При цьому втоми від зобов'язань допомагати нашій країні не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії ЄС Жозепа Борреля у Twitter .

Боррель розповів, що під час засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу учасники "виступили з єдиним посланням підтримки України".

"Україна є головним пріоритетом ЄС - ми не втомлюватимемося від наших зобов'язань. Я працюю над нашими майбутніми зобов'язаннями в галузі безпеки відповідно до доручення Ради ЄС", - зазначив Боррель.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, зараз Євросоюз розглядає кілька ініціатив щодо допомоги Україні.

Зокрема, у блоці пропонують надати 20 млрд євро на військову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру. Для цього хочуть створити спеціальний фонд. Але, за інформацією ЗМІ, така ініціатива вже зіткнулася з критикою.

Як розповів сьогодні, 13 листопада, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, зараз у ЄС розглядають запасний варіант для такої допомоги.

Також у ЄС хочуть виділити 50 млрд євро на фінансову допомогу Україні до 2027 року. Для цього необхідно, щоб усі країни-члени проголосували за перегляд бюджету блоку, до якого входить така пропозиція. Але Угорщина може накласти вето.

Наразі, за інформацією ЗМІ, у блоці вже розробили "план Б" на випадок блокування Угорщини.