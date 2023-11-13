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Боррель об итогах заседания Совета ЕС: Украина - главный приоритет и усталости не будет

Брюссель, Понедельник 13 ноября 2023 16:48
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Боррель об итогах заседания Совета ЕС: Украина - главный приоритет и усталости не будет Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина будет оставаться главный приоритетом Европейского союза. При этом усталости от обязательств помогать нашей стране не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Twitter.

Боррель рассказал, что во время заседания Совета министров иностранных дел Европейского союза участники "выступили с единым посланием поддержки Украины".

"Украина является главным приоритетом ЕС - мы не будем уставать от наших обязательств. Я работаю над нашими будущими обязательствами в области безопасности в соответствии с поручением Совета ЕС", - отметил Боррель.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, сейчас Евросоюз рассматривает несколько инициатив, которые касаются помощи Украине.

В частности, в блоке предлагают выделить 20 млрд евро на военную помощь Украине в рамках Европейского фонда мира. Для этого хотят создать специальный фонд. Но, по информации СМИ, такая инициатива уже столкнулась с критикой.

Как рассказал сегодня, 13 ноября, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сейчас в ЕС рассматривают запасной вариант для такой помощи.

Также в ЕС хотят выделить 50 млрд евро на финансовую помощь Украине до 2027 года. Для этого необходимо, чтобы все страны-члены проголосовали за пересмотр бюджета блока, в который входит такое предложение. Но Венгрия может наложить вето.

Сейчас, по информации СМИ, в блоке уже разработали "план Б" на случай блокировки Венгрии.

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