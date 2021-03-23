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Боррель об ответных санкциях: "Китай снова закрыл глаза"

Автор: Даша Харченко

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сожалеет из-за ответных санкций со стороны Китая. КНР ввела санкции в ответ на ограничения Евросоюза.

Об этом Боррель сказал на пресс-конференции.

Брюссель призывает Китай к диалогу по вопросу прав человека.

"Китай отомстил на эти санкции. Вместо того, чтобы менять свою политику и рассмотреть наше законное беспокойство, Китай снова закрыл глаза. Эти меры вызывают сожаление и неприемлемы", - сказал Боррель.

Напомним, Евросоюз 22 марта ввел санкции против Китая, России и Северной Кореи за нарушения прав человека. В санкционном списке оказались китайские чиновники и "охранник Кадырова".

После этого Китай ответил Европейскому союзу на введенные сегодня санкции за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин назвал такой шаг Евросоюза вмешательством в китайские внутренние дела и принял меры в ответ.

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Новости Украины ЕвросоюзКитайБрюссельСанкции
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