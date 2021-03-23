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Боррель про санкції у відповідь: "Китай знову закрив очі"

Автор: Даша Харченко

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель шкодує через відповідних санкцій з боку Китаю. КНР ввела санкції у відповідь на обмеження Євросоюзу.

Про це Боррель сказав на прес-конференції.

Брюссель закликає Китай до діалогу з питання прав людини.

"Китай помстився на ці санкції. Замість того, щоб змінювати свою політику і розглянути наше законне занепокоєння, Китай знову закрив очі. Ці заходи викликають жаль і неприйнятні", - сказав Боррель.

Нагадаємо, Євросоюз 22 березня ввів санкції проти Китаю, Росії та Північної Кореї за порушення прав людини. У списку санкцій виявилися китайські чиновники і "охоронець Кадирова".

Після цього Китай відповів Європейського союзу на введені сьогодні санкції за порушення прав людини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі. Пекін назвав такий крок Євросоюзу втручанням у внутрішні китайські справи та ухвалив заходи у відповідь.

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