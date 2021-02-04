Боррель об отношениях ЕС и России: мы принципиально видим друг в друге соперника

Фото: Жозеп Боррель (РБК-Украина)

Отношения между Евросоюзом и Российской Федерацией ухудшаются в последнее десятилетие. Обострение взаимоотношений особенно усугубилось после незаконной оккупации Крыма и Севастополя.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью "Интерфакс".

"Наши отношения ухудшаются за последнее десятилетие, и, особенно после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией в 2014 году, они характеризовались отсутствием доверия. Сегодня мы принципиально видим друг в друге соперников и конкурентов, а не партнеров", - заявил он.

Боррель отметил, что у ЕС и России есть серьезные разногласия относительно конфликтов в Украине, Беларуси, Ливии и Сирии, а также о правах человека и основных свободах.

"Мы очень четко изложили нашу позицию по поводу отравления Алексея Навального, его ареста и ареста тысяч демонстрантов за последние дни с последующим приговором к двум годам и восьми месяцам лишения свободы", - отметил представитель ЕС.

При этом он отметил, что отказ от негативной риторики стал бы хорошей отправной точкой для откровенного и прямого обмена мнениями между ЕС и Россией, который необходим, когда отношения далеки от удовлетворительных.

"Однако наши каналы связи остались и должны оставаться открытыми. Но они не всегда находили достаточное применение. Вместо этого мы больше говорили друг о друге или даже не говорили друг о друге, что только увековечивает недоверие и мало что делает для решения проблем в наших отношениях", - добавил Боррель.

Напомним, ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель приехал в Москву, чтобы обсудить арест Навального и российскую агрессию в Украине.

Кроме того, страны "Большой семерки" (G7) и Боррель осудили арест Навального. Также они обеспокоены задержаниями на протестах в России.