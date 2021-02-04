Боррель про відносини ЄС і Росії: ми принципово бачимо одне в одному суперника

Фото: Жозеп Боррель (РБК-Україна)

Відносини між Євросоюзом та Російською Федерацією погіршуються в останнє десятиліття. Загострення взаємовідносин особливо посилилося після незаконної окупації Криму і Севастополя.

Про це заявив високий представник ЄС по зовнішній політиці і політиці безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю "Інтерфакс".

"Наші відносини погіршуються за останнє десятиліття, і особливо після незаконної анексії Криму і Севастополя Росією у 2014 році, вони характеризувалися відсутністю довіри. Сьогодні ми принципово бачимо один одного суперників і конкурентів, а не партнерів", - заявив він.

Боррель зазначив, що у ЄС і Росії є серйозні розбіжності щодо конфліктів в Україні, Білорусі, Лівії та Сирії, а також про права людини і основні свободи.

"Ми дуже чітко виклали нашу позицію з приводу отруєння Олексія Навального, його арешту і арешту тисяч демонстрантів за останні дні з подальшим вироком до двох років і восьми місяців позбавлення волі", - зазначив представник ЄС.

При цьому він зазначив, що відмова від негативної риторики став би гарною відправною точкою для відвертого і прямого обміну думками між ЄС і Росією, який необхідний, коли відносини далекі від задовільних.

"Однак наші канали зв'язку залишилися і повинні залишатися відкритими. Але вони не завжди знаходили достатнє застосування. Замість цього ми більше говорили один про одного або навіть не говорили один про одного, що лише увічнює недовіру і мало що робить для вирішення проблем у наших відносинах", - додав Боррель.

Нагадаємо, раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель приїхав до Москви, щоб обговорити арешт Навального і російську агресію в Україні.

Крім того, країни "Великої сімки" (G7) і Боррель засудили арешт Навального. Також вони стурбовані затриманням на протести в Росії.