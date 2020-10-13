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Боррель объявил о подготовке новых санкций против Беларуси, включающих Лукашенко

Автор: Максим Зайченко

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о подготовке нового пакета санкций ЕС по Беларуси. Он включает в себя санкции против Александра Лукашенко.

Об этом он сказал в ходе разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Верховный представитель пояснил, что Совет глав МИД Евросоюза 12 октября политически одобрил начало подготовки следующих санкций, в том числе против Александра Лукашенко", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ЕС уже ввел в действие санкции против Беларуси, в санкционном списке находятся 40 чиновников. Беларусь подготовила соответствующие санкции против Евросоюза.

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Кроме этого, представитель Евросоюза по иностранным делам заявил, что режим Лукашенко потерял свою легитимность и низко упал, прежде всего в глазах собственных граждан.

Также сообщалось, что Министерство внутренних дел Беларуси грозит демонстрантам применением боевого оружия, поскольку протесты в стране "стали организованными и крайне радикальными".

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