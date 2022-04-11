UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Боррель обратился к европейским журналистам: в Киев можно ездить сколько угодно

Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после поездки в Украину считает, что сейчас в Киев можно ездить "сколько угодно". Данные слова были адресованы журналистам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-подход перед заседанием Совета ЕС.

"Мы с президентом Европейской комиссии видели, что происходит там, в Украине, - брутальная агрессия российских войск против гражданского населения. Мы были очень впечатлены увиденным… Вы сами можете поехать в Киев, можете посетить Киев столько раз, сколько вам угодно, и самим увидеть это. Мы открыли наше представительство там", - отметил Боррель.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Люксембурге министры стран Европейского союза обсудят дополнительные санкции против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзКиевВойна России против Украины