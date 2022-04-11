Боррель обратился к европейским журналистам: в Киев можно ездить сколько угодно

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после поездки в Украину считает, что сейчас в Киев можно ездить "сколько угодно". Данные слова были адресованы журналистам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-подход перед заседанием Совета ЕС.

"Мы с президентом Европейской комиссии видели, что происходит там, в Украине, - брутальная агрессия российских войск против гражданского населения. Мы были очень впечатлены увиденным… Вы сами можете поехать в Киев, можете посетить Киев столько раз, сколько вам угодно, и самим увидеть это. Мы открыли наше представительство там", - отметил Боррель.