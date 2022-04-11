Боррель звернувся до європейських журналістів: до Києва можна їздити скільки завгодно

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель після поїздки в Україну вважає, що зараз до Києва можна їздити "скільки завгодно". Дані слова були адресовані журналістам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-підхід перед засіданням Ради ЄС.

"Ми з президентом Європейської комісії бачили, що відбувається там, в Україні, - брутальна агресія російських військ проти цивільного населення. Ми були дуже вражені побаченим... Ви самі можете поїхати до Києва, можете відвідати Київ стільки разів, скільки вам завгодно, і самим побачити це. Ми відкрили наше представництво там", - зазначив Боррель.