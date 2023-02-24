Боррель назвав росіян "великим народом". Данілов різко відповів

"На жаль, позиція шанованого європолітика, що "Росія - великий народ" - це запрошення продовжувати вбивства. Путін - уособлення цього народу, поки повстання не доведе зворотного, росіяни несуть відповідальність за війну. Такі сигнали - прояв слабкості, стимул для злочинів", - зазначив Данілов.

Що сказав Боррель

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що поразка Росії у війні проти України не призведе до її зникнення.

Крім того, європейський дипломат назвав Росію "великим народом", які також страждають від війни.

"Росія не зникне. Росія - великий народ. Ми нічого не маємо проти росіян. Вони також страждають від цієї війни. Вони страждають. Вони втрачають життя. І вони втрачають економічні можливості. Вони втрачають добробут. І Росія залишиться після закінчення війни", - заявив Боррель.