Боррель назвал россиян "великим народом". Данилов резко ответил

"К сожалению, позиция уважаемого европолитика, что "Россия - великий народ" - это приглашение продолжать убийства. Путин - олицетворение этого народа, пока восстание не докажет обратного, россияне несут ответственность за войну. Такие сигналы - проявление слабости, стимул для преступлений", - отметил Данилов.

Что сказал Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что поражение России в войне против Украины не приведет к ее исчезновению.

Кроме того, европейский дипломат назвал Россию "великим народом", также страдающим от войны.

"Россия не исчезнет. Россия - великий народ. Мы ничего не имеем против россиян. Они также страдают этой войной. Они страдают. Они теряют жизнь. И они теряют экономические возможности. Они теряют благосостояние. И Россия останется после окончания войны", - заявил Боррель.