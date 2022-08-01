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Боррель назвал условие для диалога между Европой и Россией

Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Европейский союз остается открытым для диалога с Россией при условии, что она откажется от агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля для Мадридского университета Комплутенсе, в которой он анализирует влияние санкций на будущее России.

В заключительной части его работы говорится о том, что для России, которая в течение 30 лет пыталась вернуть себе статус великой державы, цена разрыва с Западом будет очень высокой.

По его мнению, российскому режиму придется выбирать политическое выживание "под китайским крылом". Хотя Китай всегда понимал, что интеграция в мировую экономику стала основой его подъема, в то время как президент России Владимир Путин делает противоположный выбор.

"Что касается Европы, мы по-прежнему остаемся открыты для диалога с Россией при условии, что она откажется от своих имперских притязаний и будет уважать полную целостность всех государств, включая Украину", - добавил Боррель.

Напомним, ранее Боррель заявил, что экономика России в этом году сократится на 10% и президенту Владимиру Путину скоро придется "выбирать между оружием и маслом для народа".

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