Боррель назвав умову для діалогу між Європою і Росією

У заключній частині його роботи йдеться про те, що для Росії, яка протягом 30 років намагалася повернути собі статус великої держави, ціна розриву із Заходом буде дуже високою.

На його думку, російському режиму доведеться вибирати політичне виживання "під китайським крилом". Хоча Китай завжди розумів, що інтеграція в світову економіку стала основою його підйому, в той час як президент Росії Володимир Путін робить протилежний вибір.

"Що стосується Європи, ми як і раніше залишаємося відкриті для діалогу з Росією за умови, що вона відмовиться від своїх імперських домагань і буде поважати повну цілісність всіх держав, включаючи Україну", - додав Боррель.