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Боррель назвал ошибкой обещание Украине о вступлении в НАТО

Автор: Валерия Полищук

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал ошибкой обещание Украине о вступлении в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TF1.

"Были вещи, которые мы предлагали, но не могли осуществить на практике, как обещание Украине и Грузии по членству в НАТО. Я думаю, это ошибка давать обещания, которые мы не можем выполнить", - заявил он.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что Украина открыта к нейтральному статусу, но необходимы жесткие гарантии безопасности, чтобы война и агрессия больше не повторились.

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