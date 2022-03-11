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Боррель назвав помилкою обіцянку Україні про вступ до НАТО

Автор: Валерія Поліщук

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав помилкою обіцянку Україні про вступ до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TF1.

"Були речі, які ми пропонували, але не могли здійснити на практиці, як обіцянка Україні та Грузії щодо членства в НАТО. Я думаю, це помилка давати обіцянки, які ми не можемо виконати", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в офісі президента заявили, що Україна відкрита до нейтрального статусу, але необхідні жорсткі гарантії безпеки, щоб війна і агресія більше не повторилися.

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