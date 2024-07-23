Боррель: наступний саміт миру має пройти за участі РФ, але не на умовах Путіна

Такою була його відповідь на питання про те, чи вважає він за можливе скликати наступну мирну конференцію вже восени цього року, і за яких умов до цієї зустрічі можливо долучити країну-агрессора РФ.

Дипломат переконаний в тому, що президент України Володимир Зеленський далі шукатиме шляхи, щоб провести наступну мирну конференцію за участі РФ. Він наголосив, що раніше вже було сказано, що наступний крок вимагає залучення Росії. Проте переговори мають відбутися на певній основі, і мова йде не про путінську основу.

"Але як треба сприймати те, що президент Путін сказав під час візиту прем’єра Орбана до Москви? Подивіться - це ті передумови, які висуває Путін. Так, зрозуміло, ми маємо покладати надії на мир через дипломатичні переговори, але на певній основі. І це не путінська основа", - зазначив Боррель на пресконференції у Брюсселі за підсумками Ради міністрів ЄС.

Він повідомив, що під час спілкування із очільником МЗС України Дмитром Кулебою європейські урядовці обговорили наступні кроки після саміту миру у Швейцарії. Вони погодилися, що має бути зроблено більше для залучення якомога ширшої присутності партнерів з усього світу.

Боррель додав, що для протидії російській пропаганді, необхідно роз'яснювати та пояснювати всім і кожному у світі, що саме відбувається в Україні, що це Росія атакує українську державу, а Україна обороняється і їй допомогають у самозахисті.

Також за словами голови дипломатії ЄС, позиція Євросоюзу залишається незмінною - Формула миру президента Зеленського є єдиним мирним планом, якій підтримує європейський блок.