Боррель о Крымской платформе: мощный сигнал, что это важный вопрос в повестке дня

"Международный саммит Крымской платформы в прошлый понедельник стал мощным сигналом о том, что Крым остается актуальной проблемой в международной повестке дня", - считает он.

По его словам, Евросоюз и в дальнейшем выражает четкую поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Саммит стал важным событием для размышлений о том, что еще ЕС и другие международные партнеры могут сделать для поддержки людей, страдающих из-за ужасной ситуации с правами человека на полуострове, сообщил Боррель.

"Украина может рассчитывать, что поддержка пострадавшего от конфликта населения остается приоритетом для Евросоюза. Это включает меры по помощи внутренне перемещенным лицам, усилению информационной безопасности в Украине, особенно в регионах, пострадавших от дестабилизирующих действий России, а также реинтеграции ветеранов", - сказал он.