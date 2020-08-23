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Боррель о кризисе в Беларуси: ЕС должен продолжать работу с Лукашенко

Брюссель, Воскресенье 23 августа 2020 18:52
Боррель о кризисе в Беларуси: ЕС должен продолжать работу с Лукашенко
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com / fotomaec)
Автор: Дмитрий Левицкий

В то же время Евросоюз не признает легитимности Лукашенко

Хотя Европейский союз не признает легитимность действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, он должен продолжать работу с ним. Сейчас Лукашенко находится в той же ситуации, что и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Об этом заявил высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais.

Как пояснил дипломат, несмотря на непризнание со стороны Евросоюза, Мадуро и Лукашенко все же контролируют правительство в Венесуэле и Беларуси.

"Нравится нам или нет, но они контролируют правительство в странах, и мы должны продолжать дело с ними, несмотря на то, что не признаем их демократической легитимности. Наша цель состоит в том, чтобы белорусы имели возможность свободно высказываться", - добавил он.

Напомним, Европейский союз не признал результаты выборов в Беларуси, на которых победил действующий президент Лукашенко; одновременно в ЕС начали разработку санкции против белорусских чиновников.

Провести новые выборы в Беларуси призвала Канада; также в Оттаве осудили притеснения мирных протестующих.

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