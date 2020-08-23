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Боррель про кризу в Білорусі: ЄС має продовжувати роботу з Лукашенком

Брюссель, Неділя 23 серпня 2020 18:52
Боррель про кризу в Білорусі: ЄС має продовжувати роботу з Лукашенком
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com / fotomaec)
Автор: Дмитро Левицький

Водночас Євросоюз не визнає легітимності Лукашенка

Хоч Європейський союз не визнає легітимність діючого президента Білорусі Олександра Лукашенка, він повинен продовжувати роботу з ним. Зараз Лукашенко перебуває у тій же ситуації, що й президент Венесуели Ніколас Мадуро.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю іспанській газеті El Pais.

Як пояснив дипломат, попри невизнання з боку Євросоюзу, Мадуро та Лукашенко все ж контролюють уряд у Венесуелі та Білорусі.

"Подобається нам чи ні, але вони контролюють уряд в країнах, і ми маємо продовжувати справу з ними, попри те, що не визнаємо їх демократичної легітимності. Наша мета полягає в тому, щоб білоруси мали можливість вільно висловлюватися", - додав він.

Нагадаємо, Європейський союз не визнав результати виборів у Білорусі, на яких переміг діючий президент Лукашенко; водночас в ЄС почали розробку санкції проти білоруських урядовців.

Провести нові вибори у Білорусі закликала Канада; також в Оттаві засудили утиски мирних протестувальників.

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