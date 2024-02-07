UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Боррель, який досі перебуває у Києві, провів ранок у укритті через атаку РФ

Фото: Боррель у укритті Києва 7 лютого під час атаки РФ по Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель провів ранок 7 лютого у укритті Києва через масовану атаку РФ по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Починаю свій ранок в укритті, коли по Києву лунає повітряна тривога", - написав він.

Боррель у укритті Києва 7 лютого під час атаки РФ по Україні (twitter.com/JosepBorrellF)

За словами Борреля, це щоденна реальність хороброго українського народу, відколи Росія розпочала протиправну агресію.

Боррель у Києві

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель 6 лютого приїхав до Києва. Раніше він анонсував свій візит. Це вже його четвертий візит до Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії. Як розповів сам Боррель, він "тут, щоб обговорити з нашими українськими друзями непохитну підтримку ЄС з боку України". 

Нагадаємо, РФ влаштувала масовану атаку по Україні 7 лютого, використавши дрони-камікадзе та ракети. Під ударом опинилися Київ, де вже відомо про 4 загиблих і десятки поранених, Київська область, Харків, Миколаїв, де загинула одна людина, Новомосковськ Дніпропетровської області та Дрогобич Львівської області. Детальніше про наслідки обстрілу – у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київобстрелы Киева