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Боррель о кибератаке на Украину: ЕС мобилизует все ресурсы для помощи

Автор: Александр Мороз

Европейский союз мобилизует все ресурсы, чтобы помочь справиться с масштабной кибератакой на Украину. При этом официальный Брюссель не спешит с обвинениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, кибератака на Украину призвана запугать население.

"Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с этой кибератакой. К сожалению, мы знали, что это может произойти", - заявил он журналистам на встрече министров иностранных дел ЕС во французском Бресте.

При это он воздержался от того, чтобы назвать виновных.

"Трудно сказать (кто за этим стоит, - ред.). Я не могу никого винить, так как у меня нет доказательств, но мы можем представить", - добавил Боррель.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января произошла масштабная атака на сайты украинских государтсвенных структур. В результате были недоступны сайты ряда министерств и портал электронных услуг "Дия".

Уже стало известно, что это была самая мощная кибератака на украинские структуры за последние четыре года.

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