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Боррель исключил превентивные санкции против России

Автор: Артур Родивилов

ЕС не планирует вводить превентивные санкции против России. Однако примет меры в случае нападения на Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Отвечая на вопросы комиссии в Европарламенте, он отметил, что "в случае агрессии против Украины ЕС будет готов принять меры".

"Никто никогда не говорил о превентивных санкциях в отношении России", - сказал Боррель.

При этом он добавил, что работа над ограничительными мерами продолжается.

"Мы вновь повторяем, что в случае агрессии против Украины последуют жесткие меры, которые будут включать санкции. Мои обязанности как верховного представителя включают предложение таких санкций Евросовету. Работа над такими санкциями продолжается", - пояснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада быть готовыми к безотлагательному введению превентивных санкций против России. В частности, с целью противодействия агрессивным намерениям российской власти.

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Санкции против России