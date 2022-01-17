Боррель исключил превентивные санкции против России

ЕС не планирует вводить превентивные санкции против России. Однако примет меры в случае нападения на Украину.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Отвечая на вопросы комиссии в Европарламенте, он отметил, что "в случае агрессии против Украины ЕС будет готов принять меры".
"Никто никогда не говорил о превентивных санкциях в отношении России", - сказал Боррель.
При этом он добавил, что работа над ограничительными мерами продолжается.
"Мы вновь повторяем, что в случае агрессии против Украины последуют жесткие меры, которые будут включать санкции. Мои обязанности как верховного представителя включают предложение таких санкций Евросовету. Работа над такими санкциями продолжается", - пояснил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада быть готовыми к безотлагательному введению превентивных санкций против России. В частности, с целью противодействия агрессивным намерениям российской власти.