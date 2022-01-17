Боррель виключив превентивні санкції проти Росії

ЄС не планує вводити превентивні санкції проти Росії. Однак вживе заходів у разі нападу на Україну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.
Відповідаючи на запитання комісії в Європарламенті, він зазначив, що "у разі агресії проти України ЄС буде готовий вжити заходів".
"Ніхто ніколи не говорив про превентивні санкції щодо Росії", - сказав Боррель.
При цьому він додав, що робота над обмежувальними заходами триває.
"Ми знову повторюємо, що в разі агресії проти України підуть жорсткі заходи, які включатимуть санкції. Мої обов'язки як верховного представника включають пропозицію таких санкцій Єврораді. Робота над такими санкціями триває", - пояснив він.
Раніше президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу бути готовими до невідкладного введення превентивних санкцій проти Росії. Зокрема, з метою протидії агресивним намірам російської влади.