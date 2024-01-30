Боррель: інтенсивність бойових дій в Україні зростає, ми не бачимо світла в кінці тунелю

За його словами, війна Росії проти України стала яскравим нагадуванням про критичну важливість спільного захисту основних принципів ООН. Це найкращий спосіб забезпечити мир і безпеку у світі.

"Суверенітет і незалежність, територіальна цілісність будь-якої країни мають бути незаперечними. І ми повинні уникати повернення до світу, де "сила має право" і де могутні країни можуть змінювати кордони в односторонньому порядку", - зазначив Боррель.

Він наголосив, що для захисту цих принципів ЄС запровадив суттєві санкції проти Росії, які значно послабили її військову машину.

"Але все одно вони там, а війна триває. І, якщо можна так сказати, інтенсивність бойових дій зростає, і ми не бачимо світла в кінці тунелю", - додав високий представник ЄС.

Боррель зазначив, що для того, щоб антиросійські санкції були ефективними, потрібна повна співпраця партнерів.

"Ми уважно стежимо за торгівлею між нами, між країнами Центральної Азії, з ними та Росією. Ми намагаємося проаналізувати, які саме механізми дозволяють обходити санкції. Ми маємо посилити нашу співпрацю з цього приводу", - наголосив глава євродипломатії.

13-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Європейський союз розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

Можливі санкції обговорювалися 18 січня на зустрічі послів блоку, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі.

Згідно з даними Politico, що російська алюмінієва продукція входить у товари, щодо яких може бути введено ембарго у рамках нового пакету обмежень. Зокрема Чехія хоче включити обмеження на пересування Шенгенською зоною для російських дипломатів.